Jovem é atacado e morto com golpes de faca na praça Júlia Passarinho, em Santarém

De acordo com informações da polícia, o autor do ataque já foi identificado. A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Um jovem foi morto na noite de segunda-feira (23) em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com informações da polícia, a vítima foi atacada e morta a golpes de faca por volta das 22h.

A vítima, identificada apenas como Glauber, estava na praça Júlia Passarinho, no bairro Prainha, quando foi surpreendida com a presença de um homem que o feriu com muitos golpes de faca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou a fazer o atendimento à vítima, mas Glauber perdeu muito sangue e acabou morrendo em decorrência da gravidade das lesões.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, que está investigando o crime.



Foto: Tracy Costa/G1

Por: Dominique Cavaleiro e Cissa Loyola, G1 Santarém e TV Tapajós — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...