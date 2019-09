Jovem é chicoteado por seguranças de supermercado por ter furtado chocolate

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do Extra)

As imagens mostram a vítima dizendo que furtou um chocolate na loja, motivo pelo qual é torturada. A agressão é tão violenta que o menino chega a se desequilibrar. Nu em uma sala pequena, o jovem é proibido de usar as mãos para se proteger.

