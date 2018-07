Jovem é detido em MT com sacola de ossos retirados de cemitério, diz polícia

Robson Luiz carregava ossos de diversos tamanhos e um crânio dentre de uma sacola de plástico. A denúncia foi feita por moradores de Peixoto de Azevedo.

Robson Luiz Gomes Pereira, de 24 anos, foi detido ao carregar uma sacola com ossos retirados do cemitério, em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, na segunda-feira (2). De acordo com a polícia, ele foi abordado após denúncia de moradores.

Crânio encontrado na sacola que o suspeito carregava (Foto: Polícia Militar-MT) Crânio encontrado na sacola que o suspeito carregava (Foto: Polícia Militar-MT)

Dentro da sacola foram encontrados ossos de diversos tamanhos e um crânio. De acordo com o boletim de ocorrência, assim que foi detido, o suspeito teve um surto e começou a se debater e a dizer frases sem sentido.

Em depoimento, Robson não explicou o motivo de estar retirando os ossos do cemitério. Ele foi levado para a delegacia do município.

Por Lidiane Moraes, G1 MT

