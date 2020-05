Jovem é encontrada morta com marcas de esganadura e seminua nos fundos de quitinete em Cuiabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma jovem foi assassinada nesse domingo (17) em um terreno aos fundos de uma quitinete no bairro Doutor Fábio Leite 2, em Cuiabá. De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Anna Alessandra Siqueira Marcelino, de 21 anos, foi possivelmente esganada.

