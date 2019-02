Jovem é encontrado desacordado com sinais de agressão e violência sexual

(Foto:Reprodução O Liberal)

Polícia suspeita que ele tenha sido vítima de homofobia

Um jovem de 18 anos foi encontrado desacordado e com sinais de agressão física e violência sexual em um terreno baldio do bairro Livramento, no município de Santarém, no oeste paraense. Davi Silva Amaral foi achado por populares na manhã desta quinta-feira (14), parcialmente despido, vestindo apenas uma camiseta. A suspeita da Polícia Civil da localidade é que o jovem tenha sido vítima de homofobia.

Familiares do rapaz registraram boletim de ocorrência na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém. Eles também acreditam que o crime tenha sido motivado pela orientação sexual de Davi.

O jovem apresentava ferimentos na cabeça e foi levado para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém .

Segundo informações de testemunhas, Davi havia saído para beber com amigos na noite anterior ao seu desaparecimento, ainda no bairro do Livramento, onde mora com familiares. Os jovem teriam se desencontrado, mas ainda falaram por telefone com Davi, por volta de 1h da madrugada. Após esse horário, os amigos da vítima acreditam que ele possa ter sido abordado pelos agressores durante o retorno para sua casa.

A instituição de saúde que está prestando socorro médico ao jovem disse que o estado de saúde dele é gravíssimo. Segundo o hospital, Davi apresenta múltiplas fraturas na cabeça e está sedado e entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele passará por procedimento cirúrgico.

