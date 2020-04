Jovem é encontrado morto a facadas no Tom Alegria 3 em Novo Progresso

O corpo de Wesley Mateus Alves, de 18 anos , foi encontrado por volta das 07h30mn desta quarta-feira (22), na Rua dos Cravos no Bairro Tom Alegria III em Novo Progresso.

Conforme a informação do enfermeiro Everton do Hospital municipal , jovem tinha perfuração de arma branca – foi morto com uma facada no peito.

Investigadores da Polícia Civil estão nas ruas para descobrir o possível motivo do homicídio.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...