Jovem é encontrado morto às margens de avenida após ser atropelado

(Fotos:Jornal Folha do Progresso)- Veículo que teria se envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro.

Caso foi registrado na delegacia de policia de Novo Progresso.

Um jovem aparentando entre 19/20 anos foi encontrado morto após supostamente ser atropelado na Avenida Orival Prazeres próximo ao Chopão em Novo Progresso.

A Polícia Militar informou que foi chamada na manhã desta segunda-feira (01), após moradores avistarem o homem caído às margens da avenida, possivelmente vítima de atropelamento. O homem tinha um ferimento na cabeça e no corpo, já estava morto no local.Com ele foi encontrado um celular e uma carteira de cigarro sem documentos.

O corpo esta no hospital municipal aguardando por parentes amigos, ao contrario será sepultado como indigente.

A perícia foi chamada e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

