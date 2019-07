Jovem é encontrado morto com diversas facadas pelo corpo em Tailândia, no Pará

(Foto:Reprodução)-Vítima foi vista na noite anterior em uma festa

José Cleyton Amorim, de 23 anos, foi encontrado morto na manhã do último domingo (7), dentro de um condomínio residencial situado no município de Tailândia, no nordeste do Estado. O jovem foi achado com diversas perfurações pelo corpo. Ele levou pelo menos sete facadas no abdômen e apresentava outros golpes feitos por objeto perfuro-cortante no rosto e no braço.

De acordo com informações de testemunhas, o rapaz havia participado de uma festa na noite anterior, no sábado (6), às proximidades do local onde o cadáver dele foi encontrado. A polícia investiga duas hipóteses principais que foram levantadas inicialmente. Há suspeita de que o jovem tenha se envolvido em uma briga ocorrida durante a festa e também de que ele possa ter sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

Moradores do residencial encontraram o corpo do rapaz por volta de 10h em uma área afastada do condomínio. O jovem deixou um filho pequeno. A Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar trabalha para encontrar os autores deste homicídio.

