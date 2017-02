Jovem é encontrado morto com o pescoço cortado na BR 163

Um jovem identificado como Jadson Ariel (19) foi encontrado morto às margens da BR 163 no município de Nobres na manhã desta quarta feira (01/02)

De acordo com as informações da polícia ele estava no canteiro entre as duas pistas da rodovia e tinha o pescoço degolado.

Policiais civis e militares do município estiveram no local coletando informações para investigar o fato, mas até o fechamento desta matéria não tinham ainda nenhum suspeito de ter cometido do crime.

Fonte: biorosario

