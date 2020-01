Jovem é espancado e esfaqueado em briga generalizada em Itaituba, PA

A Policia Militar de Itaituba, prendeu na madrugada de domingo, 19/01/2020, por volta das 04hs30min, nas proximidades de um clube de festa, localizado na Rodovia Transamazônica, entre 17ª e 18ª Rua; Denis Nascimento Monteiro, de 24 anos, acusado de esfaquear; Micásio Rocha Feitosa. (Foto:Reprodução / Denis Nascimento Monteiro, sendo preso)

Em depoimento à polícia civil; Denis, disse que, estava com amigos em um bar, denominado “Selva Bar”, entre 17ª e 18ª Rua, com a Rodovia Transamazônica. Quando aconteceu uma discussão, envolvendo um rapaz identificado por Felipe, que estava em sua mesa. O motivo, teria sido uma brincadeira, que Felipe tirou com um homossexual que passava pelo local, algumas rapazes que estavam em outra mesa não gostaram da tal brincadeira, caracterizaram como homofobia, (rejeição ou aversão a homossexual e à homossexualidade), e saíram em defesa do rapaz homossexual, e a discussão se intensificou e gerou uma briga generalizada, envolvendo aproximadamente 08 pessoas.

Segundo Denis, as agressões eram mutuas, foi quando ele; Denis, foi até a sua moto, pegou um canivete e desferiu perfurações em; Micásio Rocha, que além de ser esfaqueado foi bastante espancando, testemunhas relataram que inclusive foi agredido a pauladas no rosto, ficando bastante machucado.

Após as agressões contra; Micásio; Denis e seus amigos, identificados por; Micare; Raylan; Cristiano e Felipe amigo de Raylan, deixaram o local. Denis ao tentar subir em sua moto que era pilotada por Raylan, foi agarrado por populares revoltados que e o agrediram bastante, chegando a desmaiar, já sendo acordado por policiais militares, que foram acionados, após ser acordado o mesmo foi preso e levado para a delegacia de polícia civil para os devidos procedimentos. Na delegacia Denis delatou todos seus amigos.

Militares do corpo de bombeiros foram acionados, chegaram rapidamente ao local, socorreram a vítima, após receber os primeiros atendimento ali mesmo, o rapaz foi levado ao Hospital Municipal. Segundo o delegado Marcelo Diz; Denis será autuado por tentativa de homicídio. O estado de saúde de Micásio é estável e continua no HMI.

Fonte: Junior Ribeiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...