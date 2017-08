Jovem é executado em Marituba

‘Junior’ teria sido perseguido por dois homens em uma moto que efetuaram três disparos contra a vítima que morreu no local.

Um jovem identificado como Jonatan Batista de Paiva, 18 anos foi morto na manhã desta sexta-feira (25), na Avenida João Batista, rua principal do bairro Almir Gabriel, no município de Marituba, região metropolitana de Belém.

De acordo com informação do cabo Quirino da Polícia Militar, o jovem conhecido como ‘Junior’, teria sido perseguido por dois homens em uma moto que efetuaram três disparos contra a vítima que morreu no local.

Ainda de acordo com a polícia o jovem não era conhecido da área, mas as características do crime aponta uma possível execução.

De acordo com os moradores, o bairro seria muito perigoso e o local é dominado pelo tráfico de drogas.

A polícia aguarda o Instituto Médico Legal (IML) para realizar a remoção do corpo.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...