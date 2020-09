Jovem é flagrada dançando funk em Câmara de Vereadores, no Piauí; assista

(Foto:Reprodução / YouTube) – Presidente da Câmara de Bom Jesus, Nestor Elvas, confirmou que as imagens foram registradas dentro da sede do legislativo municipal

Uma adolescente de 18 anos teria sido autorizada a entrar na Câmara por um vigilante

Uma jovem foi flagrada dançando funk no plenário da Câmara de Vereadores da cidade de Bom Jesus , no Piauí. As imagens viralizaram nas redes sociais na noite desta segunda-feira (31).

De vestido branco a jovem, que teria 18 anos, vira de costas para a câmera e começa a dançar funk dentro da casa legislativa vazia.

O presidente da Câmara dos Vereadores , Nestor Elvas, confirmou que as imagens foram registradas dentro da sede do legislativo municipal. Um boletim de ocorrência foi registrado ainda na segunda-feira (31).

Na visão do parlamentar, o ato pode ser uma “forma fraudulenta” para manchar a sua imagem. Já registrei BO para descobrir como ela entrou, quem pagou. Eu não conheço ela”, disse o vereador ao portal piauiense Cidade Verde.

Em nota, a Câmara informou que a presidência está tomando medidas cabíveis para punir de forma administrativa, civil e penal as pessoas envolvidas no caso.

O delegado Jucier Santos, responsável pelo caso, confirmou que o Boletim de Ocorrência foi registrado, mas assegurou que não houve crime. A adolescente teria entrado na Câmara autorizada pelo vigilante.

