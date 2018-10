Jovem é internada no Hospital Municipal de Novo Progresso após ingerir veneno de rato

Uma jovem de apenas 22 anos, deu entrada por volta das 14h00min, da última segunda-feira (29/10), no Hospital Municipal de Novo Progresso, após ingerir veneno de rato [chumbinho].

De acordo com informações repassadas à imprensa, o estado de saúde da jovem, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HMNP, é considerado grave.

A equipe médica do HMNP ,realizou todos os procedimentos médicos possíveis, para evitar a morte da jovem. A Jovem Andressa Lima Coutinho, foi internada na emergência, ela chegou ter parada cardiorrespiratória ,mas foi reanimada com sucesso, encontra-se no presente momento com quadro estável em coma induzido respirando com ajuda de aparelhos, informou Enfermeiro Everton ao Jornal Folha do Progresso.

A causa que levou a jovem a ingerir veneno não foi divulgada.

CHUMBINHO:

Chumbinho é um produto clandestino, irregularmente utilizado como raticida. Não possui registro na Anvisa, nem em nenhum outro órgão de governo, sua venda é proibida no Brasil.

Seu uso está relacionado intensamente a assassinatos, suicídios, e mortes por intoxicação acidental. Pessoas ou animais que ingerem o chumbinho sentem fortes dores, anseiam vômitos e também perdem o sistema imunológico, além de prejudicar células e tecidos.

