Jovem é morta a tiros na cozinha de estabelecimento onde trabalhava em Altamira

(Foto:Reprodução) – Até o momento, ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime

Um atentado a tiros tirou a vida de uma jovem de 26 anos na noite deste domingo (28), em Altamira, município da região do Xingu Paraense. Vanuza Santana de Lima foi morta quando o local onde ela trabalhava foi invadido por um atirador. Ela foi baleada na cozinha, onde o dono do estabelecimento também foi ferido. O homem sofreu um ferimento leve, mas a jovem morreu ao chegar ao hospital.

Segundo informações colhidas junto à Polícia Civil que atua no município, o caso foi por volta das 22h30, na rua Joaquim Acácio, bairro da Brasília. Informações preliminares detalham que dois homens chegaram em uma motocicleta preta, modelo Honda Biz, ao estabelecimento, que funciona como bar e restaurante. O homem que vinha na garupa da moto desceu e entrou no local onde a jovem trabalhava, indo até a cozinha do estabelecimento atrás de seu alvo.

Quando ele localizou Vanuza, o homem sacou uma pistola e atirou várias vezes. O dono do estabelecimento também foi ferido no meio do tiroteio, mas teve um ferimento de raspão e passa bem. A jovem, contudo, chegou a ser socorrida por colegas de trabalho, mas chegou sem vida ao hospital mais próximo. Segundo o delegado David Flávio, da Delegacia de Homicídios de Altamira, ainda é cedo para determinar o que pode ter motivado os assassinos.

“Começamos as investigações. Fizemos uma busca e ela não tinha passagem pela polícia, mas não podemos dizer ainda se ela tem ou não envolvimento com crimes, mas vamos investigar a vida pretérita da vítima para ilustrar o inquérito. Tudo indica que foi uma execução, mas não podemos dizer se foi acerto de contas, crime passional ou envolvimento com organizações criminosas, e somente as investigações podem elucidar”, disse o delegado.

