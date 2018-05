Jovem é morta após assaltantes não conseguirem desbloquear celular

Assassinato ocorreu na Ilha do Governador (RJ)

Uma jovem foi morta a tiros na noite desta terça-feira (15) durante um assalto na Ilha do Governador (RJ). Soraia Macedo de Lemos, de 17 anos, foi atingida na cabeça.

Segundo informações prévias de policiais da 37ª DP (Ilha do Governador), testemunhas disseram que o celular da vítima foi roubado por homens armados. Os criminosos teriam ficado irritados por não conseguirem desbloquear o aparelho e atiraram na jovem.

Soraia chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o G1, a polícia busca imagens das câmeras de segurança do local. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios.

Fonte: Notícias ao Minuto.

