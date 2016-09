Jovem é morto a facadas após negar pagar bebida para homem, diz família.

Um homem de 23 anos foi morto a facadas na manhã desta quinta-feira (31) em um bar na cidade de Novo Progresso.

Segundo informações da família, o crime teria sido motivado porque ele havia se negado em pagar bebida alcoólica para um homem, suspeito de desferir os golpes de arma branca.

De acordo com a família , a vítima, identificada como Alessandro Emídio dos Santos da Silva de 23 anos, foi vitima de homicídio na Lanchonete 24horas São Vicente. Conforme relatos da família , Alessandro foi até o 24Horas para beber, em sua companhia estava uma mulher identificada como Tamara Pinheiro Rodrigues de Amaral de 28 anos, e os dois estavam no estabelecimento, quando chegou um homem (desconhecido) e pediu para que pagassem bebida , Alessandro (vitima) se negou a pagar bebida ao homem, após o não o homem não identificado saiu. Minutos após de posse de uma faca, o homem retornou desferindo uma facada na mulher companheira de Alessandro, acertando no seu seio direito, mesmo ferida Tamara empurrou o homem com chutes e se escondeu, o agressor seguiu para cima de Alessandro, desferindo dois golpes de faca na base do abdômen e logo após o agressor fugiu.

Alessandro caiu no local, a acompanhante Tamara , feria, pediu para que um taxista levassem eles ao hospital , o taxista cobrou um valor de 300 reais para levar a vitima. Alexandro deu entrada no hospital as 06h35min desta manhã, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito as 10h45min, o laudo medico ainda não saiu, mais até onde nos informaram a nossa redação, a causa da morte foi parada cardíaca.

A família da vitima acusa a direção do Hospital Municipal por não realizar a transferência da vitima de avião para outra cidade , e dizem nem mesmo terem colocado um balão de oxigênio.

Outro Lado

O diretor geral do HMNP Jaderson Rodrigues, mesmo disse para nossa reportagem que não é simplesmente querer transferir, isso requer uma avaliação medica assim como o DR. Que atendeu o paciente e fez todos os procedimentos médicos.

Tumulto: A policia Militar foi acionada até o hospital municipal, os familiares estavam se exaltando. O corpo continua no HMNP e será liberada ainda está tarde para que a família possa fazer o velório e sepultamento, a família residia na cidade de Sinop-MT e veio para Novo Progresso a três meses para tentar uma vida nova. – Viemos apenas para perder filho. Finaliza o pai em choros!

A policia investiga o caso e já solicitou as imagens da câmara de segurança do estabelecimento para ajudar identificar o criminoso.

