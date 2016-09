Jovem é morto a pedradas em Caracol. Suspeito foi preso pela PM

Na manhã de sábado (17), por volta das 06hrs chegou ao conhecimento do destacamento do distrito de Caracol de um homicídio em via publica.

Os policiais militares foram ao local e ouviram algumas testemunhas que informaram do suspeito que havia fugido logo após o crime. A guarnição dos sargentos Odenilson, Costa Maia e cabos Luís e Barreto saíram em diligência, conseguindo fazer a prisão na vicinal da 31, cerca de 20 Km do distrito, de Daciel Sousa Abreu, 26, que foi indicado como sendo aquele que matou a pedradas, Elizeu Anjos de Souza, 41. Daciel foi apresentado na delegacia da sede do distrito, a cidade de Trairão, ao delegado Milhomem, chefe da delegacia do município.

Segundo as informações colhidas pela guarnição do sargento Odenilson é que a motivação do crime seria agressão praticada pela vítima contra o acusado, que teria dado um tapa no rosto dele e saído em uma moto, sendo seguido pelo acusado em outra moto e derrubado alguns minutos depois e tendo a cabeça esmagada com uma pedra. Os dois eram trabalhadores, Daciel trabalhava como palmiteiro e Elizeu era serrador.

(Foto – Fonte: Blog RPI)

