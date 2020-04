Jovem é morto a tiros no bairro Aeroporto Velho, em Santarém

José William Silva dos Santos, 24 anos, foi morto quando caminhava pela rua Magnólia — Foto: Tracy Costa/G1

Crime aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (22). Tiros teriam partido de dentro de um veículo.

Um jovem foi morto a tiros no cruzamento das ruas Magnólia com Jasmim, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará, no fim da tarde desta quarta-feira (22). Segundo testemunhas, o homem foi atingido por tiros disparados de dentro de um veículo. O jovem morreu a poucos metros da casa da família.

Um dos disparos atingiu a cabeça de José William Silva dos Santos, que tinha 24 anos, e chegou a ser atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O jovem foi surpreendido em via pública por um veículo que parecia “aguardar” que a vítima passasse para executar o crime.

Ao G1, a Polícia Militar informou que era por volta das 18h30 quando foram acionados pelo Niop, que as pessoas tinham ouvido disparos de arma de fogo. “Quando chegamos o corpo já estava coberto por um pano, então não sabemos com quantos tiros ele foi atingido”, disse o sargento Sidney Santana.

José William já tinha antecedentes criminais por assalto e furto. De acordo com o delegado Lucivelton Santos, que atendeu a ocorrência, será aberto um inquérito para apurar a motivação e a autoria do crime. “As informações vão ser repassadas para divisão de homicídios”, ressaltou.

A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada da equipe do IML, que foi acionada para realizar a remoção do corpo.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

