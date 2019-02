Jovem é morto a tiros por furtar açaí (Foto: Via WhatsApp)

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros, por volta das 14h30 desta terça-feira (12), na rua 02 de fevereiro, em uma invasão conhecida como “Caveirão”, em Castanhal, nordeste paraense. As primeiras informações de testemunhas, ainda não confirmadas pela Polícia Civil, são de que a vítima foi morta após furtar uma quantidade de açaí.

De acordo com detalhes iniciais apurados pela Polícia Militar, o jovem foi identificado como Maicon Rufino Pinto. Testemunhas afirmam que ouviram cerca de quatro disparos de arma de fogo.

Quando os policiais militares chegaram ao local do crime, encontraram Maicon morto sobre uma poça d’água. Próximo ao corpo, havia um saco no qual, supostamente, estaria o açaí que o jovem furtou.

As motivações do crime ainda serão esclarecidas pela Polícia Civil do Pará.

