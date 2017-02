Jovem é morto com dois tiros no Residencial Salvação em Santarém

Igor Caldeira de Oliveira foi atingido por dois tiros na cabeça.

Um jovem foi morto a tiros no Residencial Salvação em Santarém, oeste do Pará, na noite desta quinta-feira (16). De acordo com a Polícia Civil, Igor Caldeira de Oliveira foi atingido por dois tiros na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu ainda no local. O caso foi registrado na 16ª Seccional e a divisão de homicídios segue as investigações.

Segundo testemunhas, o jovem não era morador do residencial e estava no local para visitar a namorada. Ele caminhava pela Rua Japu, quando foi abordado por dois homens e um deles efetuou os disparos. A motivação do crime está sendo investigada, mas a principal suspeita é de o caso envolva um possível acerto de contas.

Fonte: G1 PA.

