Jovem é morto com golpe de faca no carnaval de Novo Progresso

Um Jovem foi morto após ser atingido com um golpe de faca , em pleno circuito do carnaval de Novo Progresso, na madrugada deste domingo(26). De acordo com informações, o crime aconteceu em frente à orla do lago.

A vitima foi identificado como: “Josiel Brasil”, de 21 anos, morador de Novo Progresso. A autoria do homicídio é desconhecida. O corpo esta sendo velado no anexo da Igreja Assembléia de Deus na rua Iriri bairro Bela Vista.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

