Jovem é morto em ação da PM em Salinópolis após assalto a mercadinho

(Foto:Reprodução) – Outros três supostos assaltantes foram detidos com armas

Luiz Antônio Braga Coimbra foi morto na noite deste domingo (06) em uma ação da Polícia Militar em Salinópolis, litoral nordeste paraense. O home, segundo os policiais, teria reagido a uma abordagem e disparado contra a guarnição. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para determinar as circunstâncias da morte do suspeito.

Segundo os agentes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) que participaram da ação, o caso foi por volta das 21h30 na rua da Piçarreira, bairro Bom Jesus. Os PMS alegam que estavam em rondas das ruas quando receberam uma denúncia anônima de quem em um mercadinho, quatro bandidos armados estavam realizando um assalto.

A guarnição da Rocam foi ao local, mas quando chegaram ao estabelecimento, o bando já havia fugido. Contudo, uma testemunha informou aos PMs que os bandidos que haviam roubado o mercadinho estavam se escondendo em uma casa perto do Campo do Botafogo, onde dividiam o produto do assalto. Com essa informação, a guarnição rumou ao local informado.

Os PMs contam que, ao chegarem ao esconderijo, foram recebidos a tiros pelos suspeitos e tiveram que revidar. Nesse tiroteio, Luiz Antonio foi atingido por alguns disparos. Os Policiais da Rocam afirmam que levaram o baleado até o Hospital Regional de Salinópolis, onde foi constatado que o rapaz estava morto. Além de Luiz, os policiais ainda detiveram Benedito Correa Santiago Junior, Jorge Almeida dos Santos e Denison Santiago Amorim, que foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil de Salinópolis. Com eles, os policiais apreenderam duas armas de fogo, sendo uma de fabricação caseira.

Por:O liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...