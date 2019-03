Jovem é morto por golpes de terçado no pescoço durante briga em Parauapebas

Segundo a Polícia, há duas versões para o caso: briga entre facções e discussão por motivo fútil

Crime foi por volta de 6h (Foto:Reprodução/Whatsapp)

Um briga em uma loja de conveniências, às margens da rodovia PA-275, terminou com um morto e dois feridos nesta quarta-feira (6), em Parauapebas, no sudeste paraense. O caso foi aconteceu por volta de 6h e, segundo a Polícia Civil, a causa da briga tem duas versões: a rivalidade entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) e uma simples discussão após a vítima quebrar a tampa do isopor de bebidas de um dos agressores.

Segundo o Major Gledson, comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), quando a Polícia chegou ao local, se deparou com o jovem morto no chão. Sérgio Andrade Oliveira, de 26 anos, teria participado de uma briga generalizada no local, segundo testemunhas, que foram as mesmas que contaram à polícia civil e militar que a motivação foi confronto entre facções. Ele morreu ao ser golepeado com um terçado.

Na outra versão, a briga teria começado após “uma noite de bebidas no local”, quando o jovem assassinado quebrou a tampa de um recipiente de isopor de um outro grupo, desencadeando a confusão que terminou em morte. Amigos e familiares defendem que Sérgio não tinha qualquer envolvimento com crimes ou facções, e defendem a memória do rapaz nas redes sociais.

Sérgio foi golpeado na região do pescoço com um terçado, morrendo no local. Elivan Ferraz do Carmo foi ferido na briga e encaminhado ao Hospital Municipal de Parauapebas. Ele é suspeito de ter participação no assassinato do rapaz. Uma outra pessoa também foi ferida e teve fratura exposta em um dos braços, mas passa bem e não corre risco de morte.

Ambas as versões são investigadas pela polícia, que ainda tenta localizar mais um envolvido no assassinato.

