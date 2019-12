Jovem e namorado são encontrados mortos após barco afundar no Natal durante confraternização em MT

Sete pessoas da mesma família estavam no barco e quatro delas conseguiram nadar. Uma pessoa ainda está desaparecida.

Ana Maria Sarrati e o namorado dela morreram após barco naufragar — Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros localizou nesta quinta-feira (26) os corpos de Ana Maria Sarrati, de 18 anos, e do namorado dela, Rafael Camargo Alves, de 20 anos, no Rio Teles Pires, em Sinop, no Norte do estado, depois que o barco em que eles estavam afundou, nessa quarta-feira (25).

O acidente ocorreu durante uma confraternização em família.

Havia sete pessoas da mesma família no barco, que virou e afundou. Zenilda Camargo Alves continua desaparecida.

As outras quatro pessoas conseguiram nadar até a margem do rio. Edivaldo Camargo Alves e a mulher dele, Solange Souza, junto com as duas filhas do casal.

Edivaldo, que é irmão de duas vítimas e cunhado de outra vítima, disse que todos estavam na casa de parentes comemorando as festividades de Natal. Logo após o almoço, saíram para o passeio de barco.

Num determinado momento, aceleraram o motor e começou a entrar água na frente do barco. Uma equipe do escritório da Marinha Brasileira, da delegacia de Cuiabá, deve iniciar as investigações.

O Corpo de Bombeiros afirmou que na hora do acidente nenhum dos ocupantes do barco usava colete salva vidas.

