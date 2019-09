Jovem é pego com 238 pílulas de ecstasy e a ex-namorada com maconha, em Santarém

Material apreendido com dupla nesta quarta-feira — Foto: Divulgação

Casal foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil nesta quarta-feira (25).

Um jovem foi preso nesta quarta-feira (25) em Santarém, oeste do Pará, com 238 pílulas de ecstasy e outros materiais utilizados para confeccionar drogas. A ex-namorada do jovem também foi flagrada com drogas. O casal foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

De acordo com informações da polícia, com o jovem foram encontrados diversos objetos que indicam ligação com o tráfico de entorpecentes, 238 pílulas de ecstasy, 8 papelotes de cocaína, um papelote de maconha, uma balança de precisão, um celular, 2 motos e dinheiro em espécie.

Ainda segundo a polícia, as diligências continuaram e ao chegar à residência da ex-namorada do jovem, outros objetos utilizados para comercialização de drogas foram encontrados como uma balança de precisão, porções de maconha e um celular.

As prisões aconteceram em um trabalho conjunto envolvendo o reservado do 3º BPM, além do 35º BPM e CPR-I. A dupla foi apresentada na delegacia de Polícia Civil para os procedimentos.

Por:Dominique Cavaleiro, G1 Santarém

