Jovem é presa em Oriximiná após mobilizar polícia com denúncia de um estupro que não existiu

Nicoly Seixas foi presa por comunicação falsa de crime, em Oriximiná — Foto: Reprodução/Facebook

Para esconder da mãe que tinha passado a noite com o namorado, Nicoly Seixas, 18 anos, fez comunicação falsa de crime.

Uma jovem de 18 anos foi presa na tarde desta quarta-feira (6), em Oriximiná, no oeste do Pará, por falsa comunicação de cárcere e estupro. Nicoly Seixas chegou à Delegacia de Polícia Civil de Oriximiná acompanhada da mãe e de alguns familiares relatando que havia sido levada em um carro por três homens, estuprada e mantida por horas em uma casa. Mas tudo não passava de uma invenção da jovem para esconder da mãe que tinha passado a noite com o namorado, segundo a polícia.

Segundo o relato da jovem que apresentava alguns arranhões no corpo, ela teria sido vítima de três homens armados e encapuzados, que chegaram em um carro preto e a levaram para uma casa no residencial Tia Ana, onde teria acontecido o estupro.

“A Nicoly Seixas veio para a delegacia comunicar crimes de cárcere e estupro e imediatamente tomamos todas as medidas cabíveis, montamos uma diligência, fomos aos locais indicados por ela, onde seria o cativeiro, mas aí ela começou a se contradizer. A história dela não batia. Primeiro ela não sabia ao certo o local, depois fez a gente ir até uma casa onde seria o suposto cativeiro, e não era. Ela tirou uma foto dela, exposta, sem roupa em uma casa. E quando a gente confrontou a foto com o local que ela havia indicado, a gente viu que não batia. Ela começou a se contradizer e foi aí que a gente descobriu que não houve estupro nenhum”, contou o delegado de Polícia Civil de Oriximiná, William Fonseca.

Não adianta vir à delegacia inventar uma história dessa porque a polícia vai desmascarar e a pessoa vai ser punida para aprender.

— Delegado William Fonseca

Ainda segundo o delegado, ao ser confrontada pela polícia, Nicoly confessou que não tinha havido estupro nenhum, que na verdade ela tinha passado a noite com o namorado. “Ela saiu com o namorado dela, deu um perdido, passou a noite fora de casa, e para justificar para a mãe o horário, porque ela só apareceu no outro dia, inventou toda essa história de estupro, de homens encapuzados, de cárcere. Mobilizou todo o aparato policial da delegacia, que deixou de fazer coisas importantes porque estava diligenciando em busca de elucidar um crime que não existiu”, disse.

Nicoly havia saído de casa às 13h30 da terça-feira (5). Na quarta-feira (6), à tarde, sua irmã fez uma postagem no Facebook com a foto de Nicoly dizendo que ela estava desaparecida, que a sua mãe estava preocupada, e que se alguém soubesse do seu paradeiro, que informasse à família.

Após a descoberta de que Nicoly havia feito comunicação falsa de crime, o namorado dela foi ouvido pelo delegado Fonseca, e relatou que a família da jovem sabe do namoro dos dois, e que Nicoly está grávida dele. Porém, a mãe de Nicoly não quer que ele assuma o filho em razão de problemas pessoais. “O namorado confirmou que os dois haviam passado a noite juntos. Perguntei se ela havia sido estuprada pelo namorado, e ela disse que não, que a relação foi consentida. As mensagens no celular dela também deixam claro que a relação deles foi consentida e que ela inventou essa história para ter como se justificar com a mãe”, destacou delegado Fonseca.

Trabalho sério

A comunicação falsa de crime gera uma série de transtornos à polícia, que mobiliza seu aparato na investigação, como alerta o delegado Fonseca. “Polícia é vida real. Aqui não é novela. As pessoas assistem Malhação, novela das seis, novela das nove, e pensam que aqui vai dar certo. Na vida real a polícia investiga, a polícia vai atrás e prende. Então, fica aqui o meu recado, porque essa é a terceira vez que acontece isso: Estupro é caso sério. Envolve a liberdade de uma pessoa que vai para o presídio, e o ideário coletivo sabe o que acontece com as pessoas que vão para o presídio acusadas de crime sexual. O tratamento que elas recebem quando chegam lá no presídio”.

O delegado também chamou atenção para as consequências para quem faz comunicação falsa de crime. “Quando uma mulher chega aqui para inventar uma história sobre um crime tão grave, ela tem que responder, ela tem que arcar com as consequências do ato impensado dela. Que isso fique de exemplo para todas as menininhas que têm seu namorado, que querem namorar escondido, não venha inventar história porque a polícia vai descobrir”, pontuou.

Até às 10h desta quinta-feira (7), nenhum advogado havia comparecido à Delegacia de Polícia Civil de Oriximiná para atuar na defesa de Nicoly Seixas. O G1 tenta contato com familiares da jovem.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

*Colaborou Márcio Garcia, de Oriximiná

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...