Jovem é presa em Santarém após furtar R$ 6 mil em embarcação que saiu do Amapá

Jovem foi presa em Santarém pelo reservado da Polícia Militar — Foto: Roger Silva/Blog do Justiceiro

Prisão aconteceu em Santarém pelo reservado da Polícia Militar. A jovem disse à polícia que seguiria para Oriximiná, onde já responde por um crime.

Uma jovem foi presa pelo reservado da Polícia Militar na quarta-feira (12) em Santarém, no oeste do Pará, após furtar cerca de R$ 6 mil de uma passageira em uma embarcação que saiu de Macapá, no Amapá.

De acordo com informações da polícia, a jovem e a vítima estavam na mesma embarcação que saiu da capital amapaense. Durante a viagem, a jovem furtou o dinheiro e desembarcou em Santarém, onde chegou a gastar uma parte do dinheiro com celular e roupas.

Ela foi apresentada na 16ª Seccional de Polícia civil, onde disse que seguiria para Oriximiná, onde já responde por outro crime. A jovem está à disposição da justiça e passa por audiência de custódia nesta quinta-feira (13).

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

