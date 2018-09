Jovem é presa por jogar ácido nos olhos do ex e cortar o pênis dele após o termino do namoro

“Ela deve ter agido em uma missão de vingança depois que a amizade deles caiu.” Por: mceara Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Nós conversamos com ela enquanto se preparava para fazer uma entrevista de emprego no resort”, disse um funcionário ao jornal local Sunday Standard.

A Diretoria de Investigações Criminais no Quênia disse que os dois foram presos enquanto assistiam a entrevistas para um emprego no hotel em Kwale County, usando nomes diferentes daqueles em seus Cartões de Identidade.

Kyande continua em estado grave no Hospital Nacional Kenyatta, em Nairobi, disse a polícia. Os médicos parecem estar em um dilema sobre como consertar o pênis do homem em seu corpo”, disse uma fonte da polícia.

Um homem, Joshua Ngugi, também foi preso depois de supostamente ajudar Wanjiku a derramar ácido sobre os olhos da vítima antes de remover completamente seu pênis em sua casa em Kinoo, no Quênia, no mês passado.

