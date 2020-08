Jovem é preso após ser visto beijando na boca de um bebê de dois meses

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

À Polícia a mãe do bebê disse que o jovem ficou reparando a criança enquanto ela teria ido até a cozinha, quando retornou ao quarto viu que ele estava segurando o bebê e beijando. Segundo a mãe, “como se estivesse beijando uma mulher adulta”. O avô da criança foi chamado e ainda lutou com o jovem, que conseguiu fugir.

Um jovem de 28 anos foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (19) após ser denunciado por um casal que relatou que ele havia se debruçado e beijado na boca de um bebê de dois meses. O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e ao Adolescente (Deaca), em Santarém, no oeste do Pará.

