Jovem é preso com notas falsas em Novo progresso

Foto:Divulgação Policia) – Policiais militares efetuaram a prisão de um jovem [idade não divulgado] que tentava repassar notas falsas no comercio de Novo Progresso.

A prisão foi efetuada neste domingo (01) , após receber denuncia. A prisão foi efetuada pelo patrulhamento da Policia Militar. Durante a prisão os policiais militares encontraram com o jovem oito notas de R$ 100 (cem reais) e um celular.

Crime

O derrame de notas falsas é qualificado como crime de falsificação de papel moeda, previsto no artigo 289 do código penal brasileiro. As penas previstas para o crime são de 03 a 12 anos para quem introduz as notas no mercado sabendo que são falsas e, de 06 meses a 02 anos para quem recebe a nota de boa fé e, para não ficar no prejuízo, a devolve para o mercado, ou seja, passa para frente.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

Esta matéria esta sendo atualizada.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...