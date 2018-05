Jovem é preso com vários equipamentos de roubos a bancos

(Foto:Cesar Perrari)- O que mais chamou a atenção foi um bloqueador de sinal avaliado em cerca de R$ 100 mil

Com apenas 18 anos, Riquelme Eduardo da Costa, esconde uma vasta experiência com um tipo bem específico de crime. Abordado em uma operação de rotina do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) na rodovia PA-483, a Alça Viária, Riquelme foi preso, hoje (03) pela manhã, com duas valises contendo várias ferramentas usadas em roubos a bancos. Entre os maçaricos, serras elétricas e furadeiras, o que mais chamou a atenção da polícia foi um bloqueador de sinais que o jovem transportava. Avaliado no mercado ilegal em cerca de R$ 100 mil, o equipamento é raro e utilizado para incapacitar qualquer tipo de sinal eletrônico, inclusive, o sistema de alarme dos bancos.

Segundo o major Renato, do BPRV, o jovem natural do Mato Grosso estava em um ônibus que fazia a rota Abaetetuba-Belém que foi vistoriado por uma operação de rotina no km-35 da Alça Viária, município de Acará. Quando os agentes revistaram o bagageiro do veículo, o equipamento chamou a atenção. Ao abrir as malas suspeitas, os policiais encontraram as ferramentas utilizadas para corte e arrombamento de caixas eletrônicos e cofres de agências bancárias. Ao ser constado que o material pertencia ao rapaz, ele foi questionado pelos policias. Nessa hora, Riquelme teria oferecido um suborno no valor de R$ 50 mil reais, para ser liberado. “Ele disse que só precisava fazer uma ligação que em quarenta minutos ele teria o dinheiro. Os policiais não aceitaram a oferta criminosa e conduziram o suspeito para prestar esclarecimentos”, disse o major Renato.

O jovem foi trazido para a Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos (DRRB), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em Belém. O delegado Tiago Belieny, titular da DRRB, disse que o material apreendido e o fato de Riquelme ser de outro estado evidencia o grau de organização desse tipo de crime, que utilizam recursos raros e atuam em várias regiões do Brasil.

Riquelme está à disposição da justiça para prestar esclarecimentos e, segundo a Polícia Civil, será interrogado sobre a identidade de outros membros do bando e deve ser autuado pela tentativa de pagamento de suborno aos policias militares.

