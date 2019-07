Jovem é preso em Mojuí dos Campos por tráfico e uso de RG falso que comprou por R$ 50 em Manaus

Um dos presos em flagrante apresentou documento falsificado à polícia — Foto: Polícia Civil de Mojuí dos Campos/Divulgação

Raimundo Rivaldo Carvalho da Silva usava documento com nome de Maurício Smith Palheta. Outro jovem que responde por tráfico também foi preso em flagrante.

Dois jovens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, na tarde desta terça-feira (16). Um deles apresentou documento de identidade falso à polícia no momento da abordagem em uma casa no bairro Vila Nova.

De acordo com a Polícia Civil, uma investigação fez o levantamento na segunda-feira (15) de informações sobre o endereço de suspeitos de tráfico de drogas. Nesta terça-feira, uma guarnição de policiais civis e militares seguiu para a casa onde estaria um dos suspeitos e arma de fogo.

Ao chegar no local, o jovem identificado como “Café” apresentou a identidade expedida no estado do Amazonas no nome de Maurício Smith Palheta, de 27 anos. Os policiais desconfiaram que o documento poderia ser falsificado e durante interrogatório o jovem confessou que o documento era falso e teria sido comprado por R$ 50 em Manaus (AM).

Depois de confessar que estava usando documento falso, o jovem foi novamente identificado como Raimundo Rivaldo Carvalho da Silva. Na residência também estava presente Wando de Araújo Froes, que já responde por tráfico de drogas.

Durante a vistoria feita na casa para localizar a arma, os policiais encontraram 40 petecas de maconha, 25g de cocaína, tablete de 436g de maconha, R$ 142, uma balança de precisão e material para embalar entorpecentes.

A dupla e os materiais foram encaminhados para a delegacia de Mojuí dos Campos e apresentados ao delegado para posterior procedimentos legais. Os dois foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Raimundo foi enquandrado também por uso de documento falso.

