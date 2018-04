Jovem é preso por trafico de drogas em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto Reprodução do Jornal o Jamanxim) Na noite de sexta-feira (20) por volta das 22h30min, a Polícia Civil de Novo Progresso, realizou a prisão do jovem Rogério Castro, por tráfico de drogas em Novo Progresso. Os investigadores estavam monitorando o acusado, o monitoramento levou até a residência na avenida Brasil região central da cidade.

