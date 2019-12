Jovem é preso suspeito de matar feirante que ficou desaparecido por seis dias em MT

Suspeito teria um relacionamento com Silvana Ferreira da Silva, de 27 anos, também namorada do feirante. Ele teria confessado o crime.

André Carlos Sales Machado, 22 anos, foi preso nesta quinta-feira (26), em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Ele é suspeito de participar do assassinato do feirante Dirceu Lima Raimundo, 58 anos, em novembro deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, André teria confessado o crime e disse ter enterrado o corpo dois dias após a morte. A suspeita é de que ele teria um relacionamento com Silvana Ferreira da Silva, de 27 anos, também namorada do feirante.

Silvana foi presa na sexta-feira (20), em Cuiabá. Segundo a polícia, ela é usuária de drogas e foi vista na casa da vítima e também utilizando o veículo de Dirceu. Ele negou participação na morte do namorado.

Segundo o delegado Fausto José Freitas da Silva, o suspeito disse que acertou a vítima com uma paulada e depois desferiu várias facadas. Por fim, cortou o pescoço do feirante. Dois dias após o crime, ele enterrou o corpo.

André Carlos foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional masculina, em Cuiabá. Ele deve passar por audiência de custódia.

O crime

As investigações iniciaram no dia 11 de novembro, quando o corpo da vítima foi encontrado enterrado em uma cova rasa no quintal da sua própria casa, no bairro Marajoara 2, em Várzea Grande. Segundo o delegado Fausto José Freitas da Silva, desde o início das investigações, Silvana era apontada como principal suspeita do crime.

Dirceu ficou desaparecido por seis dias. O corpo dele foi encontrado depois que o cachorro de uma vizinha escapou e começou a cavar no local. A dona do cão foi até a casa, sentiu mau cheiro vindo da cova e chamou a polícia.

