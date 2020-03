Jovem é sequestrado, agredido, tem carro roubado e é encontrado um dia depois em ponte em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Franiscleyton foi encontrado na manhã do outro dia depois que policiais militares foram avisados que um homem pedia socorro na ponte do Rio Teles Pires, na saída para Tapurah, a 414 km da capital.

You May Also Like