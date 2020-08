Jovem encontra moedas de ouro com mais de 1.100 anos

As moedas são do início da era de domínio islâmico, quando a região ainda era parte do Califado Abássida. |Foto: Israel Antiquities Authority/Divulgação

Já pensou estar trabalhando em um terreno e de repente se ver diante de uma preciosidade e ainda de ouro? Isso é para pouco como o jovem Oz Cohen que exercia atividade como voluntário em uma escavação arqueológica em Israel quando encontrou 425 moedas de ouro de 1.100 anos atrás.

O fato fez com que o rapaz ficasse fascinado com aquilo que viu, afinal era mais que simples objetos, mas uma relíquia que pode fazer história.

“Foi incrível. Cavei no chão e quando cavei o solo, vi o que pareciam ser folhas muito finas. Quando olhei de novo, vi que eram moedas de ouro”, contou Cohen.

As moedas são do início da era de domínio islâmico, quando a região ainda era parte do Califado Abássida. Juntas pesam cerca de 845 g e valiam o suficiente para comprar uma casa de luxo nas principais cidades do califado na época em que foram enterradas.

RARIDADE

Em nota, os diretores da escavação, Liat Nadav-Ziv e Elie Haddad, da Autoridade de Antiguidades de Israel, disseram que “a pessoa que enterrou este tesouro há 1.100 anos deve ter esperado recuperá-lo, e até mesmo prendeu o pote com um prego para que não se movesse. Encontrar moedas de ouro, certamente em quantidade tão considerável, é extremamente raro. Quase nunca as encontramos em escavações arqueológicas, visto que o ouro sempre foi extremamente valioso, derretido e reutilizado de geração em geração”.

