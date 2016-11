Jovem encontrado com dois tiros no bairro Jardim Italia-Não morreu

(Foto WhatsApp) – Na noite desta quinta-feira (24), Foi encontrado o Jovem Edilson Maduro de 24 anos , com marcas de tiros no bairro jardim Itália em novo progresso.

De acordo com a postagem no grupo de noticias no WhatsApp do Jornal Folha do Progresso, foi atingido com dois tiros.

Ultimas Informações

Maduro foi socorrido para hospital Municipal de Novo Progresso , onde foi confirmado as perfurações a bala, segundo atendimento medico um tiro atingiu a coluna e outro a perna direita.

Edilson foi atingido na coluna e corre risco de ficar paraplégico, foi transferido na manhã desta sexta-feira (25) para cidade de Santarém e o quadro de saúde corre risco , considerado grave!

Edilsom Maduro chego a ser anunciado como morto, no momento que foi socorrido ele desmaiou, mas ao chegar ao hospital no atendimento de emergência foi constatado que estava respirando e foi medicado para ser transferido, onde deve passar por cirurgia com urgência para retirada das balas.

A vítima que já tem passagem pela policia, é conhecida como Régis, morador do bairro industrial em Novo Progresso.

Até a publicação desta reportagem o autor do crime e a motivação ainda não foram divulgadas.

Os policiais Militares estiveram no local e ajudaram a recolher a vitima para hospital municipal.

Ninguém foi preso.

(Atualizado as11:06:42)

Por Jornal Folha do Progresso

