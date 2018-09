Jovem encontrado morto em Itaituba deixa carta para sua mãe- “Desculpa mãe por tudo, eu te amo”

(Roberto Nerys, 21 anos Foto:Reeprodução)- Jovem foi encontrado no interior da residência na manhã desta segunda (17).

Um jovem de 21 anos, identificado como Roberto Nerys, foi encontrado morto no interior de sua residência localizada na trigésima rua do bairro Santo Antônio, na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 9h30.

Em carta deixada pelo jovem ele pede desculpas e diz amar sua mãe. A informação foi passada ao Giro por um membro da família,

“Desculpa mãe por tudo, eu te amo, só você me suportava” Diz carta deixada por Roberto

A motivação ainda é desconhecida pela família.

Jovem era muito querido entre os amigos.

