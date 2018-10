Jovem está desaparecida e mãe pede ajuda para encontrá-la em Novo Progresso

Jovem está desaparecida e mãe pede ajuda para encontrá-la, quem souber de alguma informação favor entrar em contato.(Foto:Reprodução)

“Segundo a mãe da Jovem , sua filha está desaparecida desde o dia 20 deste mês de Julho. A jovem saiu de casa por volta das 15h00mn e desde então não deu mais notícias. Quem souber onde está ou alguma informação que leve a Jovem favor entrar em contato com a mãe no telefone (93) 98407-6306 ou ao Conselho Tutelar (93) 98131 0852.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...