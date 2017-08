Jovem está desaparecido em Novo Progresso

P or Jornal Folha do Progresso

A família divulgou ontem nas redes sociais o desaparecimento do Jovem e pediu ajuda para quem souber do paradeiro informar a família pelos telefones; 93 81236190- 93 81232090-93 981196628.

Denilson (foto) filho da “Josy do Salão” ele saiu de casa na manhã de segunda-feira (07) e não foi mais visto, a foto foi divulgada no whatsapp.

