Jovem fica em “pedaços” após cair de uma altura de 250 metros quando tentava tirar selfie

(Foto:Reprodução Mceara.com)- Tomer Frankfurter, 18 anos, aparentemente perdeu o equilíbrio e desabou na quarta-feira diante do nevado Nevada Fall, enquanto tentava alinhar a foto, disse a mãe de luto ao canal de notícias hebraico Channel 10, segundo o jornal The Times. Israel .

O jerusalemita estava desfrutando de uma turnê de dois meses pelos EUA antes de se juntar ao exército israelense, sua mãe supostamente acrescentou.

O corpo de Frankfurter, encontrado a cerca de 820 pés abaixo da base da cascata, está sendo devolvido a Israel para ser enterrado, informou o Times of Israel.

O Yosemite – que enfrentou extensos fechamentos neste verão devido à fumaça espessa dos violentos incêndios florestais na Califórnia – já registrou seis mortes nos últimos cinco meses, de acordo com The Fresno Bee .

As vítimas incluem dois amigos que caíram para a morte ao escalar a formação rochosa El Capitan em junho, pouco mais de uma semana depois que um caminhante sofreu uma queda fatal ao longo da trilha Half Dome .

