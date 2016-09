Jovem fica gravemente ferido após acidente em rodovia próximo de Novo Progresso

O Jovem Wysdeglan de Oliveira Coelho, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na Rodovia BR-163, nas proximidades da Comunidade de Alvorada da Amazônia distante 35 quilômetros de Novo Progresso , na tarde de quarta-feira (15).

De acordo com a informação, o veiculo Honda Civic , placa de alta Floresa (MT) , de cor branco , seguia no sentido Novo Progresso quando o motorista perdeu o controle, saiu da pista, o veiculo não capotou , mas ficou bastante danificado dentro do matagal longe da rodovia.

Três pessoas estavam no veiculo, um casal e o motorista, foram retirados das ferragens por populares e resgatados pelo SAMU – posteriormente levados para hospital Municipal de Novo Progresso; o casal foi atendido e liberado por estar bem, já o jovem Wysdeglan de oliveira Coelho, aguarda transferência para Santarém , Wysdeglan teve fratura no fêmur.

Ainda não se sabe a real causa do acidente, naquele local tem buracos na rodovia, que pode ter ocasionado o acidente, a equipe de reportagem o Jornal Folha do Progresso não conseguiu contato com as pessoas envolvidas para indicar possíveis causas do acidente.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...