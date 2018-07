Jovem indígena de Santarém é recebido pelo Papa Francisco em conferência internacional

Diego Arapyun é rebedido pelo Papa Francisco durante Conferência realizada na manhã desta sexta-feira (6) no Vaticano (Foto: Vatican Media/Divulgação)

Um jovem da etnia Arapyun, da aldeia Braço Grande, de Santarém, no oeste do Pará, foi recebido pelo Papa Francisco na manhã desta sexta-feira (6), durante uma Conferência Internacional realizada no Vaticano, em Roma. No evento ele representa os povos indígenas da Amazônia brasileira.

Diego Arapyun, 29 anos, está na sede da Igreja Católica desde terça-feira (3) participando da conferência convocada em comemoração ao terceiro aniversário da publicação da Encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, escrita pelo Pontífice, em que ele critica o consumismo e desenvolvimento irresponsável, e faz um apelo à mudança e à unificação global das ações para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas.

O evento encerra nesta sexta (6) à noite e conta com mais de 300 pessoas de diferentes países que representam povos da África, Ásia, Oceania e América Latina. Do Brasil, somente Diego e Rodrigo Fadul, que é de Manaus, participam da conferência.

“Neste evento tivemos a oportunidade de compartilhar nossas realidades vividas enquanto povos indígenas da Amazônia. Falamos do que esperemos da igreja, onde a mesma deve anunciar, denunciar e acompanhar nossas lutas em defesa da vida, em defesa da nossa casa comum que é o planeta terra. Saio daqui com a esperança de que vamos nos unir em defesa da Amazônia em defesa da nossa mãe terra”, disse Diego ao G1.

Nas próximas semanas ele deve retornar ao Brasil para compartilhar o que aprendeu com os ensinamentos do Papa durante esses dias.

Diego Arapyun é professor de Geografia na Aldeia Braço Grande, onde mora. Ele faz parte da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam).

A Repam trabalha com diversos grupos que refletem sobre as questões socioambientais, grupos indígenas, ONGs, pastorais, escolas e etc.

A delegação indígena da Pan-Amazônia é composta por Diego Arapyun, do Brasil, Patrícia Gualinga Kichwa, Délio Ashaninka e Jhonny kichwa, do Peru, e Anitalia Kuyuedo, da Colômbia.

Também estão no Vaticano, Maurício Lopez, Susana Espinosa (Equador) e Rodrigo Fadul (Manaus), como assessores da Repam acompanhando o grupo.

Por G1 santarém, PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...