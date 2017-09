Jovem Iza Cardoso comete suicídio em Trairão

Uma tragédia ocorreu nesta quarta-feira, 13 de Setembro de 2017, na Cidade de Trairão distante 70 km de Itaituba no oeste do Pará.

Segundo informações, Iza Cardoso, 15 anos, uma jovem alegre, conhecida de todos na cidade, cometeu suicídio.

Uma mensagem no WhatsApp, que teria sido escrito por Iza, foi compartilhada por muitos nas redes sociais: Me desculpa por não ser à pessoa mas perfeita do mundo. “Amo vocês me perdoem. Te Amo Paii!.

“Amiga Iza Cardoso vc étão linda. Sempre sorridente. Todos de amavam, mensagens foram postadas nas redes sociais e na pagina pessoal da jovem no facebook. “Sempre me mandava mensagens de saudades e eu não pude te dar o último abraço. Meu coração doi demais. Não sei porque você se foi, quantas saudades vou sentir e de tristeza vou viver, aquele adeus não pude dar ♪”, comentou a amiga Caila Adriele Dalmagro em seu Facebook.

A tragédia

A jovem Iza Cardoso, 15 anos, morava na cidade de Trairão com sua família, e estudava na escola Everaldo Martins onde cursava o segundo ano do ensino médio e era muito conhecida na cidade. Ela ingeriu uma substancia venenosa,ela comentou com amigo no Whatsapp .”estou sentindo uma gastura” , ela foi socorrida para hospital onde veio óbito; a policia investiga o caso.

Muitos comentários estão surgindo nas ruas. Nas redes sociais e grupos de Whatsapp várias teorias são criadas, porém, só após as investigações serem concluídas pela Polícia Civil para realmente saber qual foi a motivação.

Jogo online “Baleia Azul” pode ter levado jovem a cometer suicídio em trairão

O perigoso jogo online conhecido como “Baleia Azul” terá levado a jovem de 15 anos residente em trairão e ingerir veneno? Existem comentários na pequena cidade de Trairão, mas esta hipótese não foi confirmada.

O jogo online conhecido como “Baleia Azul” terá surgido pela primeira vez na Rússia. Normalmente, os participantes são muito jovens e são desafiados por uma espécie de mentor a cumprir 50 desafios violentos, culminando com a morte por suicídio.

O crime chocou a população de Trairão,Iza Cardoso era muito querida por todos que a conhecia e fazia parte da banda marcial da escola, “13 de Setembro nunca vamos esquecer desta data” ; postou amigos na pagina da jovem no facebook.

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...