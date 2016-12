Jovem leiloa a virgindade e recebe lance de R$ 7,3 mi.

O leilão despertou grande controvérsia, incluindo ameaças da família dela de que a deserdaria.

Foto: Reprodução do Instagram – Uma jovem da Romênia que está vendendo sua virgindade recebeu uma oferta de 1,7 milhão de libras, o equivalente a R$ 7,3 milhões. O lance foi dado por um empresário. Aleexandra Khefren, que trabalhava em uma agência de acompanhantes, tinha fixado o lance inicial em 850 mil libras, cerca de R$ 3,6 milhões.

O leilão despertou grande controvérsia, incluindo ameaças da família dela de que a deserdaria. A agência alemã Cinderela Escorts ficará com 20% das receitas do leilão, que deve ser encerrado em fevereiro. O encontro será na Alemanha, e o comprador pode escolher o hotel onde Aleexandra passará uma noite com ele.

A jovem disse na TV alemã que estava planejando vender a sua virgindade para ajudar a família financeiramente. No entanto, seu pai e sua mãe disseram que eles não estão lutando para sobreviver e eles não estão prestes a ser despejados. Seu tio, Radu Raducu, disse que os pais dela não falarão com ela novamente se ela continuar com o plano. “Os pais estão simplesmente enojados e não conseguem entender por que ela está fazendo isso”, contou ao “Daily Mail”.

