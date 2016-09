Jovem leiloa virgindade para financiar estudos

Uma mulher russa de 20, identificada apenas pelo nome Ariana, arranjou um método inusitado para conseguir dinheiro: resolveu leiloar a própria virgindade. Segunda a jovem, o dinheiro serviria para bancar seus estudos.

Segundo o jornal britânico Metro, Ariana pediu um lance inicial de EU$150 mil, o equivalente a cerca de R$ 540 mil. Na descrição do site, ela afirma que sonha em se mudar de país para estudar medicina, e esse foi o único jeito que conseguiu para financiar o projeto.

Ela ainda se define como uma mulher independente e resolvida. “Por que deveria perder minha virgindade com alguém que pode me magoar depois?”, questiona.

Ela ainda afirma que espera ser “arrematada” por uma pessoa que a trate com respeito.

(Com informações do Metro)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

