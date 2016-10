Jovem mata a amiga por considerá-la feliz de mais

Parece inacreditável, mas uma mulher indonésia matou a amiga porque considerava que ela estava “feliz demais”. Nesta quinta-feira (27), ela foi condenada a 20 anos de prisão. As informações foram divulgadas no portal UOL.

O crime foi cometido por Jessica Wongso, de 28 anos. Ela envenenou a amiga Wayan Mirna, de 27 anos, em uma cafeteria. O crime aconteceu em janeiro deste ano.

O juiz Binsar Gultom detalhou que Jessica tinha problemas pessoais. Como ela viu a vítima muito feliz no casamento, resolveu assassiná-la. O magistrado considerou provado que a acusada cometeu assassinato premeditado, já que ela deu para a vítima quase 300mg de cianureto (veneno).

“Não aceito essa decisão porque, para mim, ela não é justa e imparcial”, disse Wongso, após o anúncio.

Dois especialistas consultados durante o julgamento pela defesa argumentaram que não foi possível concluir que a vítima morreu em decorrência do envenenamento uma vez que uma autópsia não havia sido realizada por motivos religiosos.

Os advogados de defesa irão recorrer da sentença.

(Com informações do UOL)

