Jovem mata a facadas adolescente por causa de “ponto” de estacionamento, em Santarém, no Pará

Um jovem matou, por ocasião de uma briga, na madrugada deste sábado, 04, um adolescente. A morte ocorreu próximo a uma casa de show, no bairro Jardim Santarém, em Santarém, no Pará.

A Polícia Militar prendeu em flagrante o indivíduo Fredilei Marinho da Silva. O mesmo foi acusado de ter assassinado com várias facadas, por volta das 02:30 deste sábado próximo a uma casa de show, no bairro Jardim Santarém, o adolescente conhecido apenas por “Carlinhos”.



De acordo com informações de policiais militares, o motivo do homicídio seria uma briga entre acusado e vítima por conta de um “ponto” de estacionamento de veículos.

O adolescente ainda chegou a ser conduzido ao hospital pelo SAMU, no entanto não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.



