Jovem mata irmão a tiros na frente dos pais após briga em partida de futebol no PA Crime aconteceu em Oriximiná, no domingo (26). Francisco Souza da Silva foi atingido por dois tiros, sendo um nas costelas e outro no pescoço. Polícia prendeu o suspeito do crime

Espingarda usada no crime em Oriximiná no qual jovem matou o próprio irmão na frente dos pais (Foto: Polícia Civil de Oriximiná/Divulgação)

O Crime aconteceu em Oriximiná, no domingo (26). Francisco Souza da Silva foi atingido por dois tiros, sendo um nas costelas e outro no pescoço. Polícia prendeu o suspeito do crime.

A Polícia Civil prendeu um jovem em Oriximiná, no oeste do Pará, suspeito de ter matado o próprio irmão a tiros de espingarda depois de se desentenderem durante partida de futebol. O crime aconteceu na noite de domingo (26) na comunidade São Sebastião do Tabocal, na estrada do BEC Km 29. A localidade é conhecida como “Água Fede”.

A vítima foi identificada como Francisco Souza da Silva. De acordo com informações repassadas à polícia, após brigarem, o suspeito pegou uma espingarda calibre 20 e disparou contra o irmão, acertando dois tiros – um na região torácica próximo às costelas e o outro no pescoço. A vítima morreu na hora.

A discussão entre os irmãos aconteceu na casa da família e na frente dos pais. Após os disparos, familiares acionaram a polícia, que fez levantamento da cena do crime e deu voz de prisão ao jovem.

Segundo o delegado William Fonseca, o suspeito não esboçou reação quanto ao crime. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. O jovem ficará à disposição da justiça

O corpo de Francisco Souza da Silva foi levado para o necrotério municipal.

Por Geovane Brito, G1 Santarém, Pará

