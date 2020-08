Jovem morre ao dormir na direção de moto e bater em árvore em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O acidente ocorreu às 23h entre a rua Otávio Pitaluga com a Avenida Frei Servacio, em Rondonópolis. Renata Teixeira Guimarães, de 28 anos, teria dormido na direção, perdeu o controle da moto e atingiu a árvore — Foto: Arquivo pessoal Uma jovem morreu na noite desse sábado (15) ao bater a motocicleta que conduzia em uma árvore no bairro La Salle, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá.

You May Also Like